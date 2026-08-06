Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kars\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kars'ta iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kentin en işlek caddelerinden birinde yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 2 otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Kaza anı kameraya yansıdı"

Kazanın çarpışma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu görüldü. Kaza görüntüleri, çarpışmanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın can kaybı yaşanmadan atlatılması ise en büyük teselli oldu.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA

Ahmet Muhtar Paşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kars, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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