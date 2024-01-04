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Kars'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne seyir halindeki traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü A.A. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars\'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 16:36,
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana geldi. Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne seyir halindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör tarlaya düştü. Feci kazada traktör sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden A.A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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