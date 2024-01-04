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Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki bir tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne seyir halindeki bir traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör tarlaya düştü ve traktör sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden A.A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars\'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü
04.01.2024 - 23:38,
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Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana geldi. Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne seyir halindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör tarlaya düştü. Feci kazada traktör sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden A.A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Arpaçay, Kars, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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