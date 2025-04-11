Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Geniş Video İzle

İranlı kuryenin makatında 105 gram metamfetamin bulundu, tutuklandı.

11.04.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

KARS - İranlı uyuşturucu kuryesi makatında taşıdığı uyuşturucuyla Kars'ta yakalandı. İranlı kuryenin makatından 105 gram Metamfetamin çıktı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerince yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda İranlı kurye yakalanarak gözaltına alındı. Kuryenin hareketlerinden şüphelenen polis, kuryeyi hastaneye götürdü. Burada İranlı kuryenin yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu anlaşıldı. Kuryenin makatında bulunan 105,98 gram Metamfetamin gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle müdahale ile çıkarıldı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kurye, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:28:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement