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Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 225,46 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, suçtan elde edilen gelir ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, biri tutuklandı.

Kars\'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı
10.01.2024 - 10:37,
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Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 225,46 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 3 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir, 1 rulo halinde alüminyum folyo ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, E.M. (48) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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