Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Spor Ayakkabının Astarında 168 Gram Metamfetamin Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Spor Ayakkabının Astarında 168 Gram Metamfetamin Bulundu

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Spor Ayakkabının Astarında 168 Gram Metamfetamin Bulundu

Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Ağrı'dan Kars'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma, Digor ilçesinde durdurduğu araçta yapılan aramada spor ayakkabının astarının altına saklanmış 168 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

09.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta spor ayakkabı astarının altına saklanan uyuşturucu, hassas burunlu arama köpeği Dam'a takıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ağrı'dan Kars'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında Ağrı'dan gelen araca operasyon düzenleyerek durdurdu.

Durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği Dam ile yapılan aramada, E.İ.B.'ye ait valizde arama yapıldı. Aramada valiz içerisinde bulunan spor ayakkabının astarının altına saklanmış 168 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli E.İ.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişini sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Digor, Ağrı, Spor, Kars, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Spor Ayakkabının Astarında 168 Gram Metamfetamin Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkardı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e çıkardı.
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Spor Ayakkabının Astarında 168 Gram Metamfetamin Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement