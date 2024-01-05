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Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Kars Valisi Ziya Polat olay yerinde incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kars\'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 10:16,
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Kars'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars Valisi Ziya Polat kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Polat yaptığı açıklamada, "2 otobüs ve bir kamyonun karıştığı kazada 2 vatandaşımız vefat etti. İkisi ağır 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Hastanemize sevk edildi. İhtiyaç duyulursa Erzurum'a sevk edilecekler" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA
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