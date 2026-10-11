Kayseri'de alkollü sürücü refüjü aştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de alkollü sürücü refüjü aştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

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Kayseri\'de alkollü sürücü refüjü aştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde refüjü aşarak, karşı yola geçen otomobil, motosiklete çarptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüjü aşarak, karşı yola geçen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, 1,39 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İ.Ç. yönetimindeki 38 FA 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı yola geçti. O sırada yolda ilerleyen B.D.C. yönetimindeki motosiklete çarpan otomobil yan yattı. Kazada B.D.C. ağır yaralanırken, İ.Ç. kaza mahallinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.D.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen İ.Ç.'nin yapılan kontrollerde 1,39 promil alkollü olduğu belirlendi. İ.Ç.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İncelemelerin ardından otomobil ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Melikgazi3. SayfaGüvenlikKayseriKazaSon Dakika

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