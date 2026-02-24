Kars'ta korkutan yangın: Mobilya deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika
Kars'ta korkutan yangın: Mobilya deposu alevlere teslim oldu

24.02.2026 15:11  Güncelleme: 15:14
Kars'ta bir mobilya deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karsta bir mobilya deposunda çıkan yangın panik neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden söndürme çalışmalarını izlemesi pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Dr. Cengiz Askeren Caddesi'nde bulunan ve mobilya deposu olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mobilya malzemelerinin yanıcı özelliği nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı.

Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfetti. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler dört bir koldan müdahale ederken, emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mobilya deposu kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARS

