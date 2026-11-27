Kartal Belediyesi kentsel dönüşüm soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin soruşturmada 24 Kasım'da gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma resmi belgede sahtecilik ve rüşvet iddiaları üzerine yürütülüyor.
Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılmış, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddia edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?