Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılmış, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddia edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.