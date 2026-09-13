Kartal'da 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kartal'da 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kartal\'da 4 katlı binanın 2\'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Kartal Topselvi Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Üst katta mahsur kalan 2 kişi güvenle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden olurken, üst katlarda bulunan 2 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı binanın üst katında bulunan 2 vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakinlerinden bir kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile olay yerinde bulunan vatandaşlara ayran dağıtarak destek oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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