Kartal'da 5 Katlı Binanın 2. Kat Balkonu Çöktü

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Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL