Kartal'da Bıçaklı Şahıs Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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Kartal'da Bıçaklı Şahıs Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı

Kartal'da elinde bıçak olan ve otomobili insanların üzerine süren bir şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahıs, çöp konteynerine saklanarak kendini öldürme tehdidinde bulundu. Polis tarafından yakalanan şahsın, kardeşinin eski eşini bıçakladığı ve 11 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

26.07.2024 14:43
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Kartal'da elinde bıçak olan ve otomobili insanların üzerine süren bir şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında aracını sokağa terk eden şahıs bir bina önündeki çöp konteynerine girdi. Kendi boğazına bıçağı dayayan ve 'kendimi öldürürüm' diyerek polisi yanına yaklaştırmayan şahıs yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından polis tarafından yakalandı. Şahsın, kardeşinin eski eşini bıçakladığı, Pendik ve Kartal'da oto hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ve 11 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Eli bıçaklı şahsın çöp konteynerinde durduğu ve polisin şahsı ikna etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal'da Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı yakınında dün saat 18.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre elinde bıçak olan M.B. adlı şahıs bir otomobille hız yaparak aracını insanların üzerine sürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören M.B. otomobille kaçmaya başladı. M.B. Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesinden ara sokaklara girdi, daha sonra aracı Kent Sokak'ta durdurup yaya bir şekilde kaçmaya devam etti. Şahıs bir binanın önünde bulunan çöp konteynerine girerek boğazına bıçak dayadı ve 'kendimi de sizi de öldürürüm' diyerek yanına polisleri yaklaştırmadı. Olay yerine takviye polis ekipleri ile müzakereci polisler de sevk edildi. Polis ekipleri şahsın etrafını sardı ve sokak güvenliğini sağladı. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen şahıs kendisine yaklaşılmasına müsaade etmedi. Şahsın içinde bulunduğu çöp konteyneri şahsın hareketlerinden ötürü devrilecek gibi sallandığı esnada harekete geçen polis, şahsın elindeki bıçağı ele geçirdi ve şahsı yakaladı. Direnmeye devam eden şahıs kelepçe takılarak Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

11 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı

M.B. adlı şahsın 20 Temmuz tarihinde Kartal'da, kardeşinin eski eşini bıçaklayıp aracını ve cep telefonunu gasp ettiği, aynı gün çaldığı araç ile Pendik'te bir benzin istasyonunda araca yakıt alıp parasını ödemeden kaçtığı, 25 Temmuz tarihinde Kartal'da başka bir aracı çalıp o aracı Pendik'te bıraktığı ve Pendik'te aynı gün farklı bir araç çalıp Kartal'da geldiği ve devamında polis kovalamacası olayının yaşandığı öğrenildi. Şahsın toplamda 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahsın çöp konteynerine saklandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini İlhan Kaya, "Şahıs, kardeşinin karısını bıçaklamış. Polislerden araçla kaçarken buraya kadar gelmiş. Aracı bırakıp, konteynere girmiş. Bunun üzerine polisler etrafı sardı. Ekipler, saatlerce ikna etmek için burada uğraştı. Bizi güvenlik nedeniyle evden dışarı dahi çıkartmadılar. İkna etmeleri yaklaşık 3 saat sürdü. Şahıs polislere 'ben yapmadım' diyerek kendini savunuyordu. Şahsı daha önce buralarda hiç görmedik. Değişik tavırlar sergiliyordu. Çöp konteynırına sığındı, polis ekiplere sokağa tamamen çevreleyince de kaçamadı. Neyse ki bir şey olmadı. Şahıs bu sokağa giriş yaptığı esnada benim kapım da açıktı içeri girip beni rehin de alabilirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Bıçaklı Şahıs Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika

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