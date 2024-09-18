Kartal'da Çatı Yangını Paniği - Son Dakika
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Kartal'da Çatı Yangını Paniği

Kartal\'da Çatı Yangını Paniği

Kartal'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

18.09.2024 16:11
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Kartal'da 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Çatı Yangını Paniği - Son Dakika

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