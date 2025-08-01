Kartal\'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu

Kartal'da bir film platosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan bir film platosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

BÜYÜK PANİK

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yanan film platosu dron ile görüntülendi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.