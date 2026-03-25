Kartal'da Geri Manevra Kaza Yaptı

25.03.2026 06:43
Kartal'da geri manevra yapan pikaba minibüs çarptı, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

Kartal'da geri manevra yapan pikaba arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada, pikap sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay Kartal D-100 Karayolu Güney Yan Yol Esentepe mevkii Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 B 6639 plakalı pikap sürücüsü yol üzerinde geri manevra yaptığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan 34 LGD 123 plakalı minibüs pikaba arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikap sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
