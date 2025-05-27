İstanbul Kartal'da iki otomobilin birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesi sahil yolunda bir otomobil aynı istikamette seyreden başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak ağaçları devirip karşı istikamete savruldu. Diğer araç ise refüje çıkarak takla attı.
Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki sıkışarak yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeni ile polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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