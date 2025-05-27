Kartal\'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da iki otomobilin birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi sahil yolunda bir otomobil aynı istikamette seyreden başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak ağaçları devirip karşı istikamete savruldu. Diğer araç ise refüje çıkarak takla attı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki sıkışarak yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeni ile polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı