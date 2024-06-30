Kartal'da kontrolden çıkan taksi bariyerlere girdi - Son Dakika
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Kartal'da kontrolden çıkan taksi bariyerlere girdi

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Kartal'da seyir halindeki ticari taksi kontrolden çıkarak bariyere girdi. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kaza nedeniyle polis güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

30.06.2024 07:31
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Kartal'da kontrolden çıkan taksi bariyerlere girdi

İSTANBUL - Kartal'da seyir halindeki ticari taksi kontrolden çıkarak bariyere girdi. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza 06.00 sıralarında D100 Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 THE 52 plakalı taksi seyir halindeyken sürücüsü Ali Ekber Koç'un kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D100 Karayolu'nda polis güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılması ile D100 Karayolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaza ile konuşan Medeni Alkan, "Hastaneden direk çıkıp geldim. Böyle oldu. İnşallah bir şey olmamıştır. Üzüldüm bunu böyle görünce. Durumu hakkında bilgim yok. İnşallah bir şey olmamıştır. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da kontrolden çıkan taksi bariyerlere girdi - Son Dakika

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