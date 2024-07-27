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Kartal'da makas atan sürücü kamerada

İSTANBUL - Kartal'da hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken diğer sürücülere aldırış etmeden araçlar arasında makas atarak ilerledi. Trafik magandasının o görüntüleri ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal İlçesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka 34 FYV 881 pakalı hafif ticari araç seyir halindeyken trafikte seyir halindeki diğer araçlara aldırmadan araçlar arasında makas atarak ilerledi. Hem kendi hayatını, hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan şahısın o görüntülerini seyir halindeki başka bir sürücü kendi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Çekilen görüntülerde hafif ticari araç seyir halindeyken araçlar arasında makas attığı ve ani duruşlar yaptığı görülüyor.