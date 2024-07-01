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Kartal'da otluk alandaki yangın korkuttu

İSTANBUL - Kartal'da bir grup kişi tarafından yakılan ateş otluk alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın piknik yapmak için sahile gelen vatandaşları tedirgin etti.

Olay, dün Kartal Yunus Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup kişi otluk alanda ateş yaktı. Yakılan ateş bir anda büyüyerek tüm otluk alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın piknik için sahile gelen vatandaşları tedirgin etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.