Kartal'da Otomobil İnşaat Alanına Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kartal'da Otomobil İnşaat Alanına Girdi: 3 Yaralı

Kartal\'da Otomobil İnşaat Alanına Girdi: 3 Yaralı

Kartal Topselvi Kubilay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil inşaat alanına girdi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:32
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Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil inşaat alanına girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Kartal Topselvi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 JN 7761 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki inşaat alanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Otomobil İnşaat Alanına Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika

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