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Kartal'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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Kartal'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

Kartal'da sahil yolunda seyreden bir otomobil, virajı alamayarak bariyere çarptı ve takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kartal\'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı
04.01.2024 - 03:59,  Güncelleme: 04:00
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Kartal'da sahil yolunda seyretmekte olan otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak bariyere çarptı, ardından takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönünde seyretmekte olan 34 BED 436 plakalı otomobil yoldaki virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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