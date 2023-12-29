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Kartal'da park halindeki otomobil yananarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kartal'da park halindeki otomobil yananarak kullanılamaz hale geldi

Kartal'da sokak üzerinde bulunan park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

29.12.2023 - 04:11,
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Kartal'da park halindeki otomobil yaranarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Kartal'da sokak üzerinde bulunan park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi ile olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 02.00 sularında Soğanlık Mahallesi Senem Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine ihbarla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kartal\'da park halindeki otomobil yananarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA
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İtfaiye, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da park halindeki otomobil yananarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da park halindeki otomobil yananarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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