Kartal'da Ticari Araç Yangını

Kartal'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kordonboyu yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek aşağı indi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. İtfaiye ekipleri ise yanan araca kısa sürede müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL