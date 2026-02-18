Kartal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kartal\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
18.02.2026 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal sahil yolunda hafif ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kartal sahil yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada süratle gelen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasını devirdi.

Olay, sabah saat 05.05 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametine seyir halinde olan 34 HY 0049 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle önündeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, İstanbul, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

07:11
Bomba iddia: İşte Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
Bomba iddia: İşte Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
06:03
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
00:28
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 07:24:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Kartal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.