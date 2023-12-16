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Kartal TEM Bağlantı Yolunda Araç Yangını - Son Dakika
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Kartal TEM Bağlantı Yolunda Araç Yangını

Kartal TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Diğer sürücüler yangını söndürmek için yardıma koştu.

Kartal TEM Bağlantı Yolunda Araç Yangını
16.12.2023 - 13:22,
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Kartal TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangını gören diğer sürücüler yolda durarak yangının söndürülmesi için adeta seferber oldular.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangını gören diğer sürücüler araçlarını sağa çekerek adeta seferber oldular. Yangın tüpleri müdahale esnasında yetersiz kalıp çalışmayınca yol kenarında bulunan evlerden yardım istendi. Kovalarla getirilen sular aracın motor bölümüne dökülerek yangın kontrol altına alındı. Daha sonrasında bir evden hortum çekilerek vatandaşlar tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yapılan yardım seferberliği ise takdir topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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