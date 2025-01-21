Kartalkaya'da otelde yangında can pazarı: Yangından kurtulmak için çarşafla camdan böyle sarktılar
BOLU - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Otelde kalan vatandaşlar yangından kurtulmak için camdan çarşafla sarkarak alt kata inmeye çalıştılar. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartalkaya'daki otelde yangın: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?