Kartalkaya'daki otelde yangın: 3 ölü, 11 yaralı

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Kartalkaya'da otelde yangında can pazarı: Yangından kurtulmak için çarşafla camdan böyle sarktılar

BOLU - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Otelde kalan vatandaşlar yangından kurtulmak için camdan çarşafla sarkarak alt kata inmeye çalıştılar. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.