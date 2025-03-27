Kartalkaya\'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20\'ye Yükseldi

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel dosyasına ilişkin tutukluluk itiraz sürecinde otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tahliye edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 20 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde 21 Ocak gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün tutukluluk itiraz sürecinde 8 kişinin itirazı kabul edildi. Tutuklu bulunan otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yapılan itirazların ardından tahliye edildi.

"20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir"

Halihazırda 20 şüphelinin tutuklu bulunduğunu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BOLU