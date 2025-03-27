Kartalkaya'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartalkaya'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20'ye Yükseldi

Kartalkaya\'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20\'ye Yükseldi

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli sayısı 20'ye çıktı. Tutukluluk itirazı kabul edilen 8 kişi tahliye edildi.

27.03.2025 12:17  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel dosyasına ilişkin tutukluluk itiraz sürecinde otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tahliye edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 20 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde 21 Ocak gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün tutukluluk itiraz sürecinde 8 kişinin itirazı kabul edildi. Tutuklu bulunan otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yapılan itirazların ardından tahliye edildi.

"20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir"

Halihazırda 20 şüphelinin tutuklu bulunduğunu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Kartalkaya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:28 İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
20:25 Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
19:28 Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
18:41 İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
18:23 Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
18:07 TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 13:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya'daki Yangında Tutuklu Sayısı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement