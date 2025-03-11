Kartalkaya Faciasında Yeni Gözaltılar Bekleniyor

Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut, Kartalkaya faciasının bilirkişi raporunun 1 haftaya kadar dosyaya ekleneceğini ve 2 hafta içerisinde de iddianamenin tamamlanacağını açıkladı. Sinan Barut, "Eğer bilirkişi raporunda başka kişilerin kusuru bulunması durumunda yeni gözaltıların olacağı kesin. Yeni gözaltılar olacağına eminim" dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Sürece ilişkin Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut açıklamalarda bulundu.

"Bilirkişi raporunun da 1 hafta içinde dosyaya dahil edileceği söylendi"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun 1 hafta içerisinde dosyaya dahil edileceğini ifade eden Sinan Barut, "Dosyanın neredeyse yüzde 90'ının tamamlandığını söyleyebiliriz. Avukatların erişimine açılan son belgeye göre de süreç büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Ancak en önemli aşama olan bilirkişi raporu henüz mevcut değil. Son yapılan görüşmelerimizde, bilirkişi raporunun bir hafta içinde tamamlanacağı söylendi. Ondan önceki ön raporlar tamamen bakanlıkların hazırladığı raporlardı. Savcılığın bilirkişi raporu şu ana kadar dosyaya girmiş değil. Son görüşmemizde bilirkişi raporunun da 1 hafta içinde dosyaya dahil edileceği söylendi. Akabinde yaklaşık 2 hafta içinde iddianamenin tamamlanacağını öğrendik" dedi.

"Mağdurların yanında müdafi olarak mahkemeye dilekçemizi vereceğiz"

Bolu Barosu olarak mağdur ailelerin mahkemede yanında olacaklarının altını çizen Avukat Sinan Barut, "Bizim amacımız, hukuki süreci en şeffaf şekilde takip etmek ve soruşturmaya destek sağlamaktır. Herkesin bildiği gibi, 'Geç gelen adalet, adalet değildir' Böyle büyük olaylarda toplum vicdanı açısından soruşturmanın daha hızlı yürütülüp davaların açılması gerekmekte. Hukuki süreci takip aşamasındayız. Soruşturma aşamasında dahil olmamız söz konusu değil. Ancak dava açıldıktan sonra mağdurların yanında müdafi olarak mahkemeye dilekçemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni gözaltılar olacağına eminim"

Yeni gözaltıların olacağına kesin gözüyle baktıklarını belirten Başkan Sinan Barut, "Bilirkişi raporu şu anda dosya kapsamına girmedi. Eğer bilirkişi raporunda başka kişilerin kusuru bulunması durumunda yeni gözaltıların olacağı kesin. Yeni gözaltılar olacağına eminim. Dosya kapsamında halen bazı kurumlara, kişilere olay sirayet etmedi. Biz olayda ihmali olan ve bu olayın çıkmasını sağlayan veya ihmal süresiyle bu olayın çıkmasını sağlayan, çıkmasına neden olan kişiler hakkında hiç kimsenin makam mevki ayırtmaksızın yargı önünde olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Ceza miktarının kişi başına 20 yıla kadar çıkması öngörülmektedir"

İhmali bulunan kişilerin en az 20 yıl ile yargılanacağını dile getiren Avukat Sinan Barut, "Şu ana kadar soruşturma kapsamında verilen ifadeler alınanlar, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Ancak ilerleyen süreçte suçun vasfı, kurum temsilcileri açısından görevi ihmal etmeye dönebileceği gibi orada bazı otel yetkilileri açısından suçlandığı kavram değişebilir. Özellikle yangın başladıktan sonra olaya hiçbir şekilde müdahale etmekte geç kalan ve kişilerin orada tahliye sürecini geciktiren, 30-35 dakika boyunca yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan otel yetkilileri için olası kast suçlamasına dönebileceği ön görülüyor. Eğer mahkeme bu olayda olası kast unsurlarının bulunduğuna kanaat getirirse, ceza miktarının kişi başına 20 yıla kadar çıkması öngörülmektedir. Başsavcılığın iddianameyi tamamladıktan sonra, yargılama süreci belirleyecektir" şeklinde konuştu. - BOLU