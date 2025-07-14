Kartalkaya Yangın Davası 8. Gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kartalkaya Yangın Davası 8. Gününde

Kartalkaya Yangın Davası 8. Gününde
14.07.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının davasında tanıklar dinlenmeye devam ediyor.

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangın faciasına ilişkin davanın 8'inci gününde de duruşma müşteki ve tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Oteldeki mini barlardan sorumlu tanık sıfatıyla beyan veren Tuni Urhan, Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın yangın anında, "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim" dediğini iddia etti.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci gününde müşteki ve tanık beyanlarına devam edildi.

Acılı dede gözyaşlarıyla beyan verdi

Yangında diş hekimi kızı Yasemin Tüzgiray(41) damadı Erhan Tüzgiray(48) ile torunları Defne(11) ve Demir Tüzgiray'ı kaybeden Gülşen Boncuk, gözyaşları içerisinde konuşmasına başlayarak sanıklara 'Gözümün içine bakın" diye seslendi. Sebep olanların gözünün içine bakmak istiyorum diyerek sözlerine devam eden Boncuk, " Oğlum, gelinim iki torunum öldü. gözümün içine bakın. Kendiniz kurtulurken orada yanmaya bırakamazsın. Ben istiyorum ki siz ölmeyin her gün 78 kişinin katiliyiz diye ölmeyin inleyin. Ölmek temizliktir. Biz artık çocuklarımızı göremeyeceğiz. Ben artık kuzucuklarımızı, çocuklarımızı göremeyecek miyim? Ben hayat kaynaklarımızı aldınız" ifadelerine yer verdi.

"Merdivenle 20 kişi kadar kurtarılmasına yardımcı olduk"

Otelde kayak odasının sorumlusu olarak çalışan Şenol Güven(44) tanık olarak ifade verdi. Yangın anında 349 numaralı odada kaldığını ifade eden Güven, "Kayak odasından sorumluyum, Yangın anında odadaydım, Yanındaki arkadaşım uyandırdı yangın var dediler. Hızlı bir şekilde kalarak kayak çıkışından dışarı çıktım. Ben çıktığımda 4'üncü katın tamamen yandığını gördüm. Otelin sağ tarafından merdiven dayalıydı. Ceyda Hacıbekiroğlu'nu gördüm yabancı yardımcısı vardı. Emir Aras'ı da orada gördüm. Merdivenle 20 kişi kadar kurtarılmasına yardımcı olduk. Yaralılara yardımcı olmaya çalıştık. Alarm duymadın yangın tatbikatı da yapılmadı. İş güvenliği uzmanı da yoktu. Otelde yağmurlama sistemi yoktu" diye konuştu.

"Dışarı çıktığımda Halit Ergül'ün kızlarını gördüm"

Çamaşırhanede çalışan Tahsin Öztürk(57) tanık olarak ifade verdi. Dışarıya nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Öztürk, "Uyuyordum yangın var dediler. Çamaşırhanede havlu aldım üst katlara çıkamadım. Dışarı çıkarak insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dışarıya nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Dışarı çıktığımda Halit Ergül'ün kızlarını gördüm" şeklinde konuştu.

"Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim" duyduğunu iddia etti

Otel müdürü Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı anlarda "Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim" şeklinde konuşmalar duyduğunu iddia eden mini barlardan sorumlu olan tanık Tuni Urhan, "9 ile 12 inci katların içeceklerinden sorumluydum. Olay gecesi kayak odasının olduğu katta kalıyordum. Babamda çamaşırhane de çalışıyordu. Bir süre sonra babamla buluştuk ve otelin ön tarafına geçtik. Otelden dışarı çıktığımda saat 03,00'a geliyordu. Yangın alarmı duymadım, yangın tüpü, yağmurlama sistemi görmedim. Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı bildiğim kadarıyla yoktu. Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum. Beni Kadir Özdemir işe aldı. Ön tarafa çıktığımda birkaç kişi vardı. Personel arasında Zeki bey kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim dediği konuşuluyordu. Zeki beyin birkaç personeli de garaja gönderdiğini duydum" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Olay, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Yangın Davası 8. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı

11:25
Büyükçekmece’de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
18:57
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
18:47
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
18:23
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 12:26:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya Yangın Davası 8. Gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.