Kartalkaya Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklanma Talebiyle Hakimlikte

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde otelin sahibi Halit Ergün, Şirket Genel Müdürü Emir Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanı Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, Gazelle Otel'de çalışan ancak ismi Grand Kartal Otel'de geçen iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı ihmallerin ve Grand Kartal Otel ile bağlantısı olan personelin bulunduğu Gazelle Otel'e ilişkin ise Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe personeli Cemal Özer ile Mehmet Salun, teknik personeli elektrikçi Kadir Çelik, Grand Kartal Otel teknik personeli Bahadır Bahar, Murat Duman, Gürkan Oskan, elektrikçi Tahsin Pekcan, Bayram Utku, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz ve elektrikçi teknik personel Bahadır Özkuru da gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iç mimar Ali Bilir (72) de adliyedeki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

3 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in ise adliyede işlemleri sürüyor. - BOLU