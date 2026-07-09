Kartepe'de Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Son Dakika
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Kartepe'de Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Kartepe\'de Kasten Öldürmeye Teşebbüs
09.07.2026 13:56
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Selim Y., annesinin de evin içinde bulunduğu yangın nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesinin de içinde bulunduğu evi ateşe verdiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan ve istinafın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık, tekrar 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık savunmasında, alkol tedavisi gördüğünü belirterek tahliyesini talep etti.

Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'nde 15 Mayıs 2024'te gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y.'nin (74) içinde bulunduğu tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fak eden vatandaşlar, Kerime Y.'yi evden çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Kerime Y. kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlundan şikayetçi olmadı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın annesinin komşusuyla ilişkisinin olduğunu düşünerek alkolün etkisiyle evi yaktığı belirtildi.

İstinaf tarafından karar bozuldu

Geçen sene mayıs ayında görülen davada sanık, "annesini öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, avukatın itirazı üzerine bir üst mahkemeye taşındı. 15 yıl mahkumiyet kararı, istinaf mahkemesince eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

"Söz veriyorum tekrardan alkol içmeyeceğim, tahliyemi istiyorum"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanık Selim Y. (46) ile avukatı Ayşegül Seymen katıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Selim Y., olay tarihinde alkollü olduğunu ve annesi Kerime Y'yi (74) öldürme kastı taşımadığını söyledi. Selim Y., "Alkol bağımlısıyım tedavimi oldum. Söz veriyorum tekrardan alkol içmeyeceğim, tahliyemi istiyorum" dedi.

15 yıl hapis

Sanık vekili Avukat Ayşegül Seymen ise "Mağdurun geçirdiği kalp krizi ile dava konusu yangın eyleminin arasında illiyet bağı bulunmadığı raporla sabittir. Yangın müvekkilin evinde çıkmış, yanındaki annesinin evine sıçramıştır. Mahkeme huzurunda dinlenen tanık ifadeleri müvekkilin suçsuzluğunu kanıtlamaktadır. Beraatini talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Selim Y.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak daha önce verdiği hükmü değiştirmedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'de Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Son Dakika

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