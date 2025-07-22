Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Kartepe\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
22.07.2025 11:01
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Kartepe'de bir motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.M.Ü idaresindeki 41 BAP 181 plakalı motosiklet ile G.A'nın kullandığı 34 GMH 946 plakalı Fiat marka otomobil, Dumlupınar Mahallesi Afacan Sokak'taki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.M.Ü. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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