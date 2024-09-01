Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.09.2024 18:51
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 81 AR 585 plakalı Toyota marka otomobil ile T.Y. hakimiyetindeki 41 DR 595 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 81 AR 585 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, 81 AR 585 plakalı araçta bulunan sürücü H.T. ve eşi E.T. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü H.T. ve durumu ağır olan eşi E.T., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar H.T, E.T. ve Ç.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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