Kartepe'de Şarjlı Süpürge Patlaması Sonucu Ev Duman Altında Kaldı - Son Dakika
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Kartepe'de Şarjlı Süpürge Patlaması Sonucu Ev Duman Altında Kaldı

Kartepe\'de Şarjlı Süpürge Patlaması Sonucu Ev Duman Altında Kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması sonucu ev dumanla kaplandı. Ev sahibi balkonda mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

17.04.2024 09:02
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi, duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı. O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı. Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Şarjlı Süpürge Patlaması Sonucu Ev Duman Altında Kaldı - Son Dakika

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