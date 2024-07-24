Kartepe'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kartepe'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tır, Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırdan geriye sadece iskelet kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.07.2024 21:14
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında tırdan geriye iskeleti kaldı.

Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 41 AAL 781 plakalı tırdan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü M.T. araçtan inerken, tır kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, tırdan geriye iskeleti kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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