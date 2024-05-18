Kartepe'de Silahla Yaralama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kartepe'de Silahla Yaralama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kartepe\'de Silahla Yaralama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimin ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi, bir bungalov bahçesinde bulunan bir kişiye isabet etti. Yaralanan şahıs hastaneye sevk edilirken, jandarma olayın yorgun mermi ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 21:42
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimin ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalov bahçesindeki bir kişiye isabet etti. Yaralanan şahıs hastaneye sevk edilirken, jandarma yorgun mermi ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çepni Mahallesi Yudum Sokak'taki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalovun bahçesinde bulunan Ozan Y.'nin (32) bacağına isabet etti. Ozan Y. yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ozan Y. ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bungalovun bahçesi ve etrafında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yorgun mermi ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Silahla Yaralama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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