Kartepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

28.06.2026 18:03
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Kocaeli Kartepe'de panelvanın yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelasına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönündeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana gelen kazada 41 HN 882 plakalı panelvan yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Murat B., Hüseyin B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin B., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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