 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartepe'de Yeni Yıl Denetimi: Fiyat Artışına İzin Verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de Yeni Yıl Denetimi: Fiyat Artışına İzin Verilmiyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız rekabeti önlemek ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde yeni yılın ilk denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatları karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen firmalara cezai işlem uygulanıyor.

Kartepe\'de Yeni Yıl Denetimi: Fiyat Artışına İzin Verilmiyor
03.01.2024 - 12:02,
Abone Ol

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni yılla birlikte fiyat artışının önüne geçmek için ilk denetimini yaptı.

Haksız rekabet, fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni yılın ilk denetimini yaptı. Ekipler tarafından market zincirleri, bakkal, şarküteri denetimlerinde ruhsat, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri raf ve kasa fiyat karşılaştırması, haksız fiyat artışı, unlu mamuller denetimlerinde ruhsat, hijyen, gramaj denetimleri titizlikle yapıldı. Denetimlerde marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat ve yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründen birer örnek alınarak alış-veriş fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, gereken işlemler yapıyor. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafında tutulan tutanaklar, Ticaret Bakanlığı'ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zabıta Müdürlüğü, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Yeni Yıl Denetimi: Fiyat Artışına İzin Verilmiyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 İlan sitesi Sahibinden.com'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Yeni Yıl Denetimi: Fiyat Artışına İzin Verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement