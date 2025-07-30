Kaş\'ta İzinsiz Su Temin Eden Kişiye Saldırı

Antalya'nın Kaş ilçesinde su kaynağındaki depodan izinsiz su temin edildiği ihbarına giden belediye personeline bölgedeki bir kişi saldırıda bulundu. Olayda belediye personelinin burnu kırılırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Abone Kaçak Birimi ekipleri, Kaş ilçesi İkizce Mahallesi'nde bulunan su kaynağındaki depodan izinsiz su temin edilmeye çalışıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yerinde yaptığı inceleme sırasında müdahaleye direnen bir şahıs, ASAT personeline saldırıda bulundu. Yaşanan arbede sonucu bir personelin burnu kırıldı. Yaralanan personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve darp raporu alındı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. - ANTALYA