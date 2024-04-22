İki gün üst üste aynı kafeye giren pişkin hırsız kamerada
Kasada fazla para bulamayınca personelin eşyasını çaldı
BURDUR - Burdur'da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar bir miktar parayı, personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Camdan girip yan apartmanın yangın merdiveninden kaçan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay 20 ve 21 Nisan gecelerinde Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 Nisan gece saat 03.00 sıralarında kafenin etrafında gezen 2 hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ikinci kattaki pencereden kafeye girerek kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp yine ikinci kattaki başka bir pencereden yan binanın yangın merdivenine geçiş yaparak olay yerinden ayrıldı. İlk gün gerçekleşen hırsızlık fark edilmeyince pişkin hırsız aynı yöntemle 21 Nisan gecesi de kafeye gelerek kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları, kafe personeline ait eşyaları çalıp yine aynı yöntemle yangın merdiveninden kaçtı.
İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ; " 20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor depodan da bir miktar para çalıyor. Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor." dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kasada Fazla Para Bulamayınca Hırsız Personelin Eşyasını Çaldı - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şüpheli, 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı. Şüpheli, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?