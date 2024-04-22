Kasada Fazla Para Bulamayınca Hırsız Personelin Eşyasını Çaldı - Son Dakika
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Kasada Fazla Para Bulamayınca Hırsız Personelin Eşyasını Çaldı

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Burdur'da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar, kasada bulunan parayı çalamayınca personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar, camdan girip yan apartmanın yangın merdiveninden kaçtı. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

22.04.2024 09:46
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İki gün üst üste aynı kafeye giren pişkin hırsız kamerada

Kasada fazla para bulamayınca personelin eşyasını çaldı

BURDUR - Burdur'da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar bir miktar parayı, personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Camdan girip yan apartmanın yangın merdiveninden kaçan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay 20 ve 21 Nisan gecelerinde Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 Nisan gece saat 03.00 sıralarında kafenin etrafında gezen 2 hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ikinci kattaki pencereden kafeye girerek kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp yine ikinci kattaki başka bir pencereden yan binanın yangın merdivenine geçiş yaparak olay yerinden ayrıldı. İlk gün gerçekleşen hırsızlık fark edilmeyince pişkin hırsız aynı yöntemle 21 Nisan gecesi de kafeye gelerek kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları, kafe personeline ait eşyaları çalıp yine aynı yöntemle yangın merdiveninden kaçtı.

İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ; " 20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor depodan da bir miktar para çalıyor. Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor." dedi.

Kaynak: İHA

Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kasada Fazla Para Bulamayınca Hırsız Personelin Eşyasını Çaldı - Son Dakika

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