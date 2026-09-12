Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yaklaşık 3 saatte tamamlandı
Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. İşlemde alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor.
Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor.
Kaynak: İHA
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