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Kasisten hızlı geçen motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kasisten hızlı geçen motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kasisten hızla geçen motosiklet devrilerek sürüklendi, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kasisten hızlı geçen motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
01.01.2024 - 23:02,
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Kasisten hızlı geçen motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kasisten hızla geçen motosiklet devrilerek sürüklendi, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesine seyir halinde olan sürücü Feridun Y. yönetimindeki 16 SF 462 plakalı motosiklet, önündeki kasisi fark etmedi. Kasisten hızlı geçince motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Motosikletten düşen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kasisten hızlı geçen motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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