Kask, Genç Sürücüyü Ölümden Kurtardı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 17 yaşındaki sürücüyü, kafasındaki kaskı ölümden kurtardı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ş.(17) idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü M.C.Ş. yaralandı.

Kazada motosiklet sürücünü kafasındaki kaskın, olası daha ağır bir yaralanmayı ve ölümü önlediği belirtildi. Yaralı M.C.Ş. olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.