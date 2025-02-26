KASKOM Projesi ile Trafik Güvenliği Artıyor - Son Dakika
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KASKOM Projesi ile Trafik Güvenliği Artıyor

KASKOM Projesi ile Trafik Güvenliği Artıyor

Muğla'da 'KASKOM' projesiyle motosiklet kullanıcılarına kask kullanımı ve trafik kuralları hatırlatılıyor.

26.02.2025 03:35
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2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem planı doğrultusunda yapılan Muğla Valiliği Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 'KASKOM Kaskınız Güvenceniz' projesi yürütülmektedir. Muğla geneli tescilli 287 bin 032 motosiklet mevcut olup, Motosikletler tescilli araçların yüzde 39,7'sını oluşturmaktadır.

Yapılan ihlal değerlendirilmesi kapsamında, kaldırımda kullanılan motosikletler, kask kullanmayan motosiklet sürücü ve bunun yanı sıra motosiklet yolcuları, üniversite yol güzergahı üzerinde motosiklete kasksız yolcu olarak binen otostopçu öğrenciler tespit edilerek, trafikte şerit disiplinine riayet etmeyen, hatalı sollama yapan motosikletler, araçlar arasında makas atarak sollama yapan motosikletler, kasksız öğrencileri okula getiren veliler hedef olarak belirlendi.

01 Şubat-25 Şubat 2025 tarihleri arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemine entegre 220 adet kameraya ait 158 bin 400 saat kayıt üzerinde yapılan ihlal tespitleri ile trafik ekiplerimizin yapmış olduğu çalışma doğrultusunda, Bin 762 adet trafik ışık ve işaret ihlali, 4 bin765 koruma başlığı- gözlük kontrolü (Kask), 708 cep telefonu ihlali olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 22 bin 035 kural ihlali trafik 68 milyon 237 bin 118 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

KASKOM Projesi ile ilgili bilgilendirme amacıyla okullara, AVM ye, halkın kalabalık bulunduğu yerlere pankart, afiş asıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik TEsçil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına farkındalık oluşturma amaçlı bilgilendirme broşürü dağıtılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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