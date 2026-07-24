Kasksız ve ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Eskişehir'de kasksız, ehliyetsiz ve sahte plakalı motosiklet sürücüsüne 182 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde dün seyir halinde olan 26 AGU 484 plakalı motosiklet, Yunus ekiplerince şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde 19 yaşındaki sürücü Y.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadan yolculuk yaptığı ayrıca araca takılı plakanın da sahte olduğu belirlendi. Ehliyetsiz, kasksız ve sahte plakalı motosikletliye toplamda 182 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, motosiklete işlem başlatıldı.