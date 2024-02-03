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Kaşla göz arasında 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi böyle çaldılar - Son Dakika
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Kaşla göz arasında 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi böyle çaldılar

Kaşla göz arasında 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi böyle çaldılar

Ankara'da 4 kadın, Sincan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinden 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar, yüzlerine cerrahi maske takarak tanınmamak için önlem aldılar.

03.02.2024 22:39
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Kaşla göz arasında 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi böyle çaldılar

ANKARA - Ankara'da 4 kadın, gözlerine kestirdikleri bir AVM'den 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çaldı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin önüne gelen 4 kadın, önce bir süre etrafı gözetti. İçlerinden birisinin dikkat dağıtmak için cep telefonuyla konuşma yaptığı esnada diğer kadınlar gözlerine kestirdikleri 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çalarak gözden uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerine cerrahi maske takan hırsızların o anları ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Ankara, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaşla göz arasında 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi böyle çaldılar - Son Dakika


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