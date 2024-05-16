Kastamonu Araç'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu Araç'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu Araç\'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Aşağı Oba köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, inceleme çalışmaları başlatıldı.

16.05.2024 12:14
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Aşağı Oba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Araç'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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