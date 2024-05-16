Kastamonu Araç\'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Aşağı Oba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KASTAMONU