Kastamonu Araç'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu Araç'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kastamonu Araç\'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 355,51 gram bonzai, 701 adet ve bin 118 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin ile 7 bin 250 TL ve 3 bin 435 TL nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde polis ekiplerince Agerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Araç İlçe Emniyet Amirliğince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen planlı ve koordineli çalışmalar neticesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 355,51 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin, 80 adet şeffaf kilitli poşet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Araç İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda ise yapılan aramalarda bin 118 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 435 TL nakit para ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında S.Ç., B.D., E.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kastamonu AraçKastamonu3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Araç'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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