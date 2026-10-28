Kastamonu Araç'ta inşaat işçisi, demir düşmesi sonucu hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kastamonu Araç'ta inşaat işçisi, demir düşmesi sonucu hastanede yaşamını yitirdi

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Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Belkavak köyündeki inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Belkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştığı esnada üzerine demir düşen Dursun Güçükçapraz ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dursun Güçükçapraz, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güçükçapraz hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonu AraçKastamonuİnceleme3. SayfaİnşaatGüncelSon Dakika

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